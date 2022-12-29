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    Гарри Корник - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Гарри
    Фамилия Корник
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 19 1 2 1 0
    Бристоль Сити 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 61' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.02.2023 71' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.02.2023 70' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.02.2023 1' -61' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    11.02.2023 60' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    04.02.2023 68' -90' Престон (Престон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    70'
    21.01.2023 1' -67' Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    11'
    14.01.2023 71' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2023 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    29.12.2022 1' -58' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    26.12.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.12.2022 67' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    12.11.2022 70' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    08.11.2022 1' -79' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 19' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    01.11.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Рединг (Рединг)
    29.10.2022 71' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    23.10.2022 57' -90' Уотфорд (Уотфорд) 4:0 Лутон Таун (Лутон)
    67'
    18.10.2022 1' -64' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    15.10.2022 67' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    90'
    08.10.2022 70' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    04.10.2022 80' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:3 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    30.09.2022 90' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    14.09.2022 1' -46' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    15'
    03.09.2022 71' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    06.08.2022 1' -59' Бернли (Бернли) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    30.07.2022 70' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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