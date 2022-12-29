Гарри Корник - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Корник
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Корник
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|19
|1
|2
|1
|0
|Бристоль Сити
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|61' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.02.2023
|71' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|70' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.02.2023
|1' -61'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|11.02.2023
|60' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2023
|68' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|70'
|21.01.2023
|1' -67'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|11'
|14.01.2023
|71' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|29.12.2022
|1' -58'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.12.2022
|67' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|12.11.2022
|70' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|08.11.2022
|1' -79'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|19' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|01.11.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|29.10.2022
|71' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|23.10.2022
|57' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|4:0
|Лутон Таун (Лутон)
|67'
|18.10.2022
|1' -64'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.10.2022
|67' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|90'
|08.10.2022
|70' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|04.10.2022
|80' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:3
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|30.09.2022
|90' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|14.09.2022
|1' -46'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|15'
|03.09.2022
|71' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|06.08.2022
|1' -59'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|30.07.2022
|70' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)