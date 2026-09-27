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Румыния. Лига I
Команды
Петролул
Джалал Гусейнов
Статистика
€ 800 тыс
Джалал Гусейнов - статистика
Петролул
2 января 2003 (23)
#18 | Защитник
183 см
Азербайджан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
90' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Был в запасе
Румыния. Лига I, 10 тур
Петролул
2 : 0
21.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Был в запасе
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
54' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Румыния. Лига I 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига наций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Азербайджан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
90' - 90'
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