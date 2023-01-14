Брэдли Баркола - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Баркола
|Команда
|Лион
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Баркола
|Команда
|Лион
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 54'
|Лион
|2:1
|Гренобль
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|24'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|90'
|17.02.2023
|75' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|83'
|12.02.2023
|1' - 66'
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 65'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|26'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|16
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.02.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|90'
|17.02.2023
|75' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|83'
|12.02.2023
|1' -66'
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|04.02.2023
|1' -61'
|Труа (Труа)
|1:3
|Лион (Лион)
|43'
|01.02.2023
|1' -85'
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|29.01.2023
|1' -79'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|20'
|14.01.2023
|58' -90'
|Лион (Лион)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|90' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|02.10.2022
|75' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|88' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|07.09.2022
|75' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|03.09.2022
|80' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|31.08.2022
|85' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|79' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)
|05.08.2022
|75' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)