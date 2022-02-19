Дэн Честерс - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Честерс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (20 лет)
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Честерс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2022
|90' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)