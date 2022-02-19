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    Дэн Честерс - статистика

    #51 | Полузащитник
    Имя Дэн
    Фамилия Честерс
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2022 90' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    19.02.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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