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Ибраима Ваджи
Статистика
Ибраима Ваджи - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1995 (31)
#25 | Нападающий
175 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2 : 3
17.05.2025
Тулуза
1' - 69'
30'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
10.05.2025
Сент-Этьен
1' - 84'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
1 : 3
03.05.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
26.04.2025
Сент-Этьен
80' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2 : 1
20.04.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
3 : 3
13.04.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ланс
1 : 0
06.04.2025
Сент-Этьен
68' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 6
29.03.2025
ПСЖ
78' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 2
16.03.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
5 : 0
30.11.2024
Сент-Этьен
46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 0
23.11.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
1 : 0
10.11.2024
Сент-Этьен
77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
59' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
78' - 90'
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