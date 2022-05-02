Жоао Пауло - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Пауло
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Натал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1988 (34 года)
|Рост
|170
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€ 500
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|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Пауло
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Натал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|14
|8
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|33' 45'
|23.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|0:4
|Астана (Астана)
|02.10.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|19'
|15.09.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Ордабасы (Шымкент)
|45'
|05.09.2022
|1' -79'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|26.06.2022
|1' -74'
|Тараз (Тараз)
|1:1
|Кайрат (Алматы)
|21.05.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|85' 9'
|14.05.2022
|1' -70'
|Астана (Астана)
|6:0
|Кайрат (Алматы)
|02.05.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.04.2022
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|06.03.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)