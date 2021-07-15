Деян Георгиевич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Георгиевич
|Команда
|Домжале
|Состав
|Основной
|Родной город
|Земун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Георгиевич
|Команда
|Домжале
|Состав
|Основной
|Родной город
|Земун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вележ
|5
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|59' -90'
|Вележ (Мостар)
|1:4
|Эльфсборг (Бурос)
|81' 90'
|05.08.2021
|88' -89'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:1
|Вележ (Мостар)
|29.07.2021
|73' -119'
|АЕК (Афины)
|1:0
(2:3)п
|Вележ (Мостар)
|201'
|22.07.2021
|69' -89'
|Вележ (Мостар)
|2:1
|АЕК (Афины)
|15.07.2021
|73' -89'
|Колрейн (Колрейн)
|1:2
|Вележ (Мостар)