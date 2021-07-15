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    Деян Георгиевич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Деян
    Фамилия Георгиевич
    Команда Домжале
    Состав Основной
    Родной город Земун
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1994 (29 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вележ 5 1 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 59' -90' Вележ (Мостар) 1:4 Эльфсборг (Бурос)
    81' 90'
    05.08.2021 88' -89' Эльфсборг (Бурос) 1:1 Вележ (Мостар)
    29.07.2021 73' -119' АЕК (Афины) 1:0
    (2:3)п    		 Вележ (Мостар)
    201'
    22.07.2021 69' -89' Вележ (Мостар) 2:1 АЕК (Афины)
    15.07.2021 73' -89' Колрейн (Колрейн) 1:2 Вележ (Мостар)
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