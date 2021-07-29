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    Богдан Кушниренко - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Богдан
    Фамилия Кушниренко
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 79' -95' Ворскла (Полтава) 2:3 КуПС (Купио)
    95'
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