Богдан Кушниренко - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Кушниренко
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Кушниренко
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|79' -95'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|КуПС (Купио)
|95'