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    Ян Боллер - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Боллер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Зиген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 марта 2000 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    04.09.2022 1' -72' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    06.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    31.07.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23.07.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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