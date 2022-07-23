Ян Боллер - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Боллер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зиген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Боллер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зиген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|04.09.2022
|1' -72'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)