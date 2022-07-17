Роберт Гояни - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Гояни
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Гояни
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|75' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|1' -71'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|23.10.2022
|1' -57'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.10.2022
|78' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|02.10.2022
|73' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|18.09.2022
|79' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.08.2022
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|22.07.2022
|78' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.07.2022
|1' -61'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)