Томас Бейтинк - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Бейтинк
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 2000 (22 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Бейтинк
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|8
|0
|0
|0
|0
|Фортуна
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -65'
|Утрехт (Утрехт)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|26.02.2023
|46' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|17.02.2023
|88' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Фортуна (Ситтард)
|11.02.2023
|90' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|29.01.2023
|66' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|83'
|25.01.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|2:0
|Херенвен (Херенвен)
|22.01.2023
|78' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:1
|Фортуна (Ситтард)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|07.01.2023
|46' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|56'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|22.10.2022
|87' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|15.10.2022
|87' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:3
|Витесс (Арнем)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|01.10.2022
|82' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Витесс (Арнем)
|17.09.2022
|85' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|27.08.2022
|1' -55'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|20.08.2022
|81' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:4
|Херенвен (Херенвен)
|12.08.2022
|64' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|07.08.2022
|78' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)