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    Томас Бейтинк - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Томас
    Фамилия Бейтинк
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 2000 (22 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 8 0 0 0 0
    Фортуна 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -65' Утрехт (Утрехт) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    26.02.2023 46' -90' Фортуна (Ситтард) 2:4 Фейеноорд (Роттердам)
    17.02.2023 88' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Фортуна (Ситтард)
    11.02.2023 90' -90' Эммен (Эммен) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.02.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 0:0 Спарта (Роттердам)
    29.01.2023 66' -90' Камбур (Лиуварден) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    83'
    25.01.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:0 Херенвен (Херенвен)
    22.01.2023 78' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:1 Фортуна (Ситтард)
    15.01.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    07.01.2023 46' -90' Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    56'
    13.11.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    09.11.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    22.10.2022 87' -90' Витесс (Арнем) 2:1 Эммен (Эммен)
    15.10.2022 87' -90' Камбур (Лиуварден) 0:3 Витесс (Арнем)
    09.10.2022 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    01.10.2022 82' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Витесс (Арнем)
    17.09.2022 85' -90' Витесс (Арнем) 1:1 Волендам (Волендам)
    11.09.2022 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:0 Витесс (Арнем)
    04.09.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    27.08.2022 1' -55' Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    20.08.2022 81' -90' Витесс (Арнем) 0:4 Херенвен (Херенвен)
    12.08.2022 64' -90' Экселсиор (Роттердам) 3:1 Витесс (Арнем)
    07.08.2022 78' -90' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
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