Арни Вильхамссон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Арни
|Фамилия
|Вильхамссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Арни
|Фамилия
|Вильхамссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|4
|3
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Абердин (Абердин)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|49'
|29.07.2021
|1' -88'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:1
|Аустрия (Вена)
|24'
|22.07.2021
|1' -89'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|47'
|15.07.2021
|67' -89'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Расинг (Люксембург)
|74'
|08.07.2021
|71' -89'
|Расинг (Люксембург)
|2:3
|Брейдаблик (Коупавогюр)