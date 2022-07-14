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    Алейш Цистеро - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Алейш
    Фамилия Цистеро
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июня 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик д'Эскальдес 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -125' Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес) 0:1 Гзира Юнайтед (Гзира)
    120'
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