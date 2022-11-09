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    Кэлвин Рэмзи - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Кэлвин
    Фамилия Рэмзи
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Абердин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    09.11.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
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