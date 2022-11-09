Кэлвин Рэмзи - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Кэлвин
|Фамилия
|Рэмзи
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Кэлвин
|Фамилия
|Рэмзи
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)