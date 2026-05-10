Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,50 млн

Линкольн - статистика

Алверка
7 ноября 1998 (27), Порту-Алегри
#18 | Полузащитник
178 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алверка
29
2/-2
7
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Алверка
1 : 1
10.05.2026
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Порту
1 : 0
02.05.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Алверка
2 : 1
24.04.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
1 : 0
18.04.2026
Алверка
1' - 75'
Португалия. Примейра, 29 тур
Алверка
3 : 1
12.04.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
1 : 2
04.04.2026
Алверка
1' - 90'
5'
Португалия. Примейра, 27 тур
Алверка
1 : 4
22.03.2026
Спортинг
1' - 65'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
2 : 2
14.03.2026
Алверка
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.02.2026
Алверка
1' - 85'
Португалия. Примейра, 23 тур
Алверка
1 : 1
21.02.2026
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Бенфика
2 : 1
08.02.2026
Алверка
1' - 71'
8'
Португалия. Примейра, 20 тур
Алверка
1 : 1
31.01.2026
Эштрела
1' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
5 : 0
25.01.2026
Алверка
1' - 46'
Португалия. Примейра, 18 тур
Алверка
2 : 1
17.01.2026
Морейренcе
1' - 74'
Португалия. Примейра, 17 тур
Алверка
1 : 0
04.01.2026
Фамаликан
1' - 80'
74'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
4 : 1
27.12.2025
Алверка
1' - 61'
49'
Португалия. Примейра, 15 тур
Алверка
0 : 3
22.12.2025
Порту
1' - 73'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 0
14.12.2025
Алверка
1' - 77'
73'
Португалия. Примейра, 13 тур
Алверка
1 : 0
07.12.2025
Насьональ
1' - 85'
6'
6'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
1' - 90'
76'
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
08.11.2025
Риу Аве
1' - 90'
77'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
2 : 0
31.10.2025
Алверка
1' - 69'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
1' - 90'
79'
79'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
1' - 88'
51'
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
2 : 0
28.09.2025
Витория Гимараеш
1' - 73'
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
2 : 1
20.09.2025
Алверка
1' - 81'
19'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Алверка
1 : 2
31.08.2025
Бенфика
69' - 90'
81'
Главные новости
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
2
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
18
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
4
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
18
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
1
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+