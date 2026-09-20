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Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Томаш Чванчара
Статистика
€ 2 млн
Томаш Чванчара - статистика
Градец-Кралове
13 августа 2000 (26)
#70 | Нападающий
190 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
45'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 84'
25'
80'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
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Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
4
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
45'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 84'
25'
80'
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