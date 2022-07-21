Ранжел - статистика
#73 | Нападающий
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|3
|0
|0
|1
|0
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|46' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|64' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|28.07.2022
|64' -90'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|27.07.2022
|74' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|83'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|57'