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    Ранжел - статистика

    #73 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Гонсалвес
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 3 0 0 1 0
    Ворскла 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 46' -90' Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    03.08.2022 64' -90' Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    28.07.2022 64' -90' Рига (Рига) 2:1 Ружомберок (Ружомберок)
    27.07.2022 74' -122' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    83'
    21.07.2022 Был в запасе Ружомберок (Ружомберок) 0:3 Рига (Рига)
    57'
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