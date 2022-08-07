Дарко Лемаич - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Лемаич
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|198
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Лемаич
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|7
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|79' -90'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|84' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|90'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|75' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.09.2022
|81' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Гент (Гент)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|85' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Антверпен (Антверпен)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)
|07.08.2022
|85' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|30.07.2022
|31' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|73'