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    Дарко Лемаич - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дарко
    Фамилия Лемаич
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 августа 1993 (29 лет)
    Рост 198
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 79' - 90' Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 7 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 79' -90' Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    29.01.2023 84' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    90'
    22.01.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    19.01.2023 75' -90' Гент (Гент) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    15.01.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    04.09.2022 81' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Гент (Гент)
    01.09.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 85' -90' Гент (Гент) 1:2 Антверпен (Антверпен)
    12.08.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 1:3 Гент (Гент)
    07.08.2022 85' -90' Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    90'
    30.07.2022 31' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    73'
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