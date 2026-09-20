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Латвия. Высшая лига
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РФШ
Дарко Лемаич
Статистика
€ 500 тыс
Дарко Лемаич - статистика
РФШ
20 августа 1993 (33), Белград
#22 | Нападающий
198 см
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Латвия. Высшая лига, 31 тур
Ауда
1 : 1
20.09.2026
РФШ
80' - 90'
Латвия. Высшая лига, 30 тур
Даугавпилс
1 : 2
13.09.2026
РФШ
46' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
РФШ
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 2
13.08.2026
Яблонец
84' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Вестри
1 : 1
30.07.2026
РФШ
46' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
РФШ
4 : 1
23.07.2026
Вестри
61' - 90'
66'
Лига конференций, 1 раунд
РФШ
2 : 0
16.07.2026
Гленторан
68' - 90'
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