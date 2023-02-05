Тони Фуидиас - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Фуидиас
|Команда
|Жирона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Фуидиас
|Команда
|Жирона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|3:2
|Жирона
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Атлетик
|2:3
|Жирона
|Испания. Примера, 23 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Жирона
|6:2
|Альмерия
|Испания. Примера, 22 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|2:0
|Жирона
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Жирона
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 20 тур