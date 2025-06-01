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Тони Фуидиас
Статистика
Тони Фуидиас - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 2001 (25)
#40 | Вратарь
195 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Картахена
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Сарагоса
3 : 2
10.05.2025
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Картахена
1 : 0
04.05.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Альбасете
3 : 1
26.04.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Картахена
2 : 3
20.04.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Альмерия
2 : 1
13.04.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Картахена
0 : 1
05.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Картахена
2 : 2
29.03.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Депортиво
2 : 2
23.03.2025
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Картахена
0 : 1
15.03.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Леванте
3 : 0
09.03.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Картахена
0 : 2
28.02.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Эльче
2 : 1
23.02.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Картахена
0 : 1
15.02.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Кадис
5 : 2
09.02.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Картахена
0 : 1
02.02.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Уэска
4 : 0
25.01.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Картахена
0 : 1
17.01.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
11.01.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Картахена
0 : 0
20.12.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Гранада
4 : 1
17.12.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Кастельон
4 : 1
14.12.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Картахена
1 : 0
09.12.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Эйбар
1 : 0
02.12.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Картахена
1 : 2
23.11.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Картахена
1 : 0
17.11.2024
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Малага
1 : 0
09.11.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Тенерифе
2 : 0
05.10.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Овьедо
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Картахена
1 : 2
26.08.2024
Сарагоса
Был в запасе
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