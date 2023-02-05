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    Тони Фуидиас - статистика

    #26 | Вратарь
    Имя Тони
    Фамилия Фуидиас
    Команда Жирона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 апреля 2001 (21 год)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Хетафе 3:2 Жирона Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Атлетик 2:3 Жирона Испания. Примера, 23 тур
    17.02.2023 Был в запасе Жирона 6:2 Альмерия Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 Был в запасе Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 Был в запасе Жирона 1:0 Валенсия Испания. Примера, 20 тур
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