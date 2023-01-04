Никлас Пюухтия - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Пюухтия
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Пюухтия
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|27.01.2023
|86' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|23.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|09.01.2023
|69' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|82' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)