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    Никлас Пюухтия - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Никлас
    Фамилия Пюухтия
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Торино 1:0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    26.02.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    18.02.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    12.02.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    05.02.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    27.01.2023 86' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    23.01.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    15.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    09.01.2023 69' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 82' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
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