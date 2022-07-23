Сигурд Квиле - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Сигурд
|Фамилия
|Квиле
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сигурд
|Фамилия
|Квиле
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристиансунн
|4
|0
|0
|1
|0
|Буде-Глимт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|23.10.2022
|1' -78'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|27'
|16.10.2022
|1' -71'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|0:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|02.10.2022
|84' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:4
|Русенборг (Тронхейм)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:2
|Буде-Глимт (Буде)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|ХамКам (Хамар)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:4
|Буде-Глимт (Буде)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|7:0
|Одд (Шиен)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23.07.2022
|46' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:0
|Йерв (Гримстад)
|16.07.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|0:2
|Буде-Глимт (Буде)
|08.05.2022
|1' -14'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|2:0
|Буде-Глимт (Буде)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)