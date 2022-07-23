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    Сигурд Квиле - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Сигурд
    Фамилия Квиле
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 2000 (23 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристиансунн 4 0 0 1 0
    Буде-Глимт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 Был в запасе Кристиансунн (Кристиансунн) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    23.10.2022 1' -78' Буде-Глимт (Буде) 5:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    27'
    16.10.2022 1' -71' Кристиансунн (Кристиансунн) 0:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    02.10.2022 84' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 4:4 Русенборг (Тронхейм)
    27.08.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:2 Буде-Глимт (Буде)
    20.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:2 ХамКам (Хамар)
    12.08.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:4 Буде-Глимт (Буде)
    06.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 7:0 Одд (Шиен)
    30.07.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    23.07.2022 46' -90' Буде-Глимт (Буде) 5:0 Йерв (Гримстад)
    16.07.2022 Был в запасе ХамКам (Хамар) 0:2 Буде-Глимт (Буде)
    08.05.2022 1' -14' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    24.04.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 2:0 Буде-Глимт (Буде)
    18.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 5:1 Волеренга (Осло)
    03.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:2 Русенборг (Тронхейм)
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