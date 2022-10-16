Роко Шимич - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Роко
|Фамилия
|Шимич
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Роко
|Фамилия
|Шимич
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 73'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|46' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|74' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 64'
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|9
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|66' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|86' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|29.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|81' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|88' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|52' 42'
|01.10.2022
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|1' -67'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|06.08.2022
|75' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|77'