Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006