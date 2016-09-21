Андрей Колесников - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Колесников
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Колесников
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
(3:5)п
|Уфа (Уфа)