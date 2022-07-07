Диогу Пиментель - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Диогу
|Фамилия
|Пиментель
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Диогу
|Фамилия
|Пиментель
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фола
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|3:1
|Фола (Эш)
|88'
|07.07.2022
|1' -89'
|Фола (Эш)
|0:1
|Тре Фиори (Фьерентино)
|84'