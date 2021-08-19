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    Мерт Челик - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Мерт
    Фамилия Челик
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 2000 (22 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -89' Маккаби (Хайфа) 4:0 Нефтчи (Баку)
    19.08.2021 1' -89' Нефтчи (Баку) 3:3 Маккаби (Хайфа)
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