Мерт Челик - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Мерт
|Фамилия
|Челик
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Мерт
|Фамилия
|Челик
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Маккаби (Хайфа)
|4:0
|Нефтчи (Баку)
|19.08.2021
|1' -89'
|Нефтчи (Баку)
|3:3
|Маккаби (Хайфа)