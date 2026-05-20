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€ 1,50 млн

Давид Тижанич - статистика

Аль-Нажма
16 июля 1997 (29)
#43 | Полузащитник
174 см
Словения
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Нажма
23
2
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Нажма
1 : 0
20.05.2026
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Фат
2 : 0
14.05.2026
Аль-Нажма
62' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Нажма
2 : 2
09.05.2026
Аль-Хазм
79' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
04.05.2026
Аль-Нажма
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Наср
5 : 2
03.04.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
47'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Нажма
1 : 3
12.03.2026
Дамак
77' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
06.03.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Нажма
1 : 3
28.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Нажма
0 : 5
25.02.2026
Аль-Наср
1' - 77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли
4 : 1
19.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
27'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Нажма
2 : 1
14.02.2026
Аль-Холуд
1' - 81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
3 : 0
05.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
01.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Нажма
1 : 1
28.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
51'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Нажма
1 : 3
25.01.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
20.01.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Нажма
1 : 1
16.01.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Хазм
3 : 2
12.01.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
8'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Нажма
3 : 4
08.01.2026
Аль-Иттифак
1' - 88'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Нажма
2 : 2
02.01.2026
Халидж
1' - 81'
50'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 0
29.12.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Нажма
0 : 1
20.09.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
2 : 1
14.09.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
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