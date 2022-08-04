Сердар Дурсун - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Сердар
|Фамилия
|Дурсун
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Сердар
|Фамилия
|Дурсун
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|87' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|80' - 90'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|4
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -80'
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|18.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|89'
|11.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|56'
|04.08.2022
|60' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)