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    Сердар Дурсун - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Сердар
    Фамилия Дурсун
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 1991 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 2,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 87' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 80' - 90' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 4 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -80' Фенербахче (Стамбул) 4:1 Аустрия (Вена)
    18.08.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    89'
    11.08.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    56'
    04.08.2022 60' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
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