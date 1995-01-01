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    Хоакин Монтесинос - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Хоакин
    Фамилия Монтесинос
    Состав Основной
    Родной город Барранкилья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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