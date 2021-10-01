|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|26.11.2021
|88' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|21.11.2021
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|5:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|20'
|06.11.2021
|70' -90'
|Минай (Минай)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Рух (Львов)