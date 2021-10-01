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    Petar Bosančić - статистика

    #63 | Защитник
    Имя Petar Bosančić
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:3 Днепр-1 (Днепр)
    05.12.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 3:3 Мариуполь (Мариуполь)
    26.11.2021 88' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Львов (Львов)
    21.11.2021 1' -90' Ворскла (Полтава) 5:1 Мариуполь (Мариуполь)
    20'
    06.11.2021 70' -90' Минай (Минай) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    30.10.2021 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:3 Динамо (Киев)
    01.10.2021 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:2 Рух (Львов)
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