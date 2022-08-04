Сергей Булеца - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Булеца
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Булеца
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -58'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|04.08.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)