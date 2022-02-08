Финли Барнс - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Финли
|Фамилия
|Барнс
|Команда
|Суонси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Финли
|Фамилия
|Барнс
|Команда
|Суонси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:4
|Суонси (Суонси)
|19.03.2022
|1' -46'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|08.03.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:5
|Фулхэм (Лондон)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|19.02.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|4:0
|Суонси (Суонси)
|13.02.2022
|1' -75'
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|08.02.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.02.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)