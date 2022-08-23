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    Си Джей Иган-Райли - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Си Джей
    Фамилия Иган-Райли
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 2003 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 79' Ливингстон 1:4 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    73'
    18.02.2023 1' - 90' Хиберниан 2:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 89' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    23.08.2022 1' -87' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
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