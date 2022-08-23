Си Джей Иган-Райли - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Си Джей
|Фамилия
|Иган-Райли
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2003 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Си Джей
|Фамилия
|Иган-Райли
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 79'
|Ливингстон
|1:4
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|73'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Хиберниан
|2:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|89' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2022
|1' -87'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)