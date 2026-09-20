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Лига 1 2025/2026
Команды
Марсель
Си Джей Иган-Райли
Статистика
€ 9 млн
Си Джей Иган-Райли - статистика
Марсель
2 января 2003 (23)
#4 | Защитник
183 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 2
20.09.2026
ПСЖ
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Франция. Лига 1 2026/2027
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Франция. Кубок 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 90'
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