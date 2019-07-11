Керк Броудфут - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Керк
|Фамилия
|Броудфут
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Керк
|Фамилия
|Броудфут
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Килмарнок
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:2
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|11.07.2019
|1' -90'
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|1:2
|Килмарнок (Килмарнок)