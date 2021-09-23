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    Эдуард Багринцев - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Эдуард
    Фамилия Багринцев
    Состав Без клуба
    Родной город Сочи
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 2003 (20 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2021 1' -64' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:4 ЦСКА (Москва)
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