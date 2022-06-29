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    Дмитрий Каптилович - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Каптилович
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 1' - 75' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    04.07.2022 1' -61' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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