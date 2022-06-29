Дмитрий Каптилович - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Каптилович
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Каптилович
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|1' -61'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)