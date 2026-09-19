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Англия. Первая лига
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Донкастер Роверс
Брэндон Ханлан
Статистика
€ 200 тыс
Брэндон Ханлан - статистика
Донкастер Роверс
31 мая 1997 (29), Лондон
#9 | Нападающий
182 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
19.09.2026
Донкастер Роверс
1' - 84'
Англия. Первая лига, 6 тур
Уимблдон
1 : 0
12.09.2026
Донкастер Роверс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
05.09.2026
Плимут Аргайл
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
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Англия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Донкастер Роверс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Донкастер Роверс
1 : 3
25.08.2026
Мидлсбро
68' - 90'
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