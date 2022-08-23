Дэн Гослинг - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Гослинг
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|71
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Гослинг
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)