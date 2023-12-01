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Дэн Гослинг
Статистика
Дэн Гослинг - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 1990 (36)
#32 | Полузащитник
178 см | 71 кг
Англия
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Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2022/2023
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
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Англия. Кубок 2008/2009
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттс Каунти
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/64 финала
Ноттс Каунти
2 : 3
01.12.2023
Шрусбери Таун
1' - 90'
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