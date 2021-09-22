Никита Шибаев - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Шибаев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рубцовск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Шибаев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рубцовск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)