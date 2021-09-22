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    Никита Шибаев - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Никита
    Фамилия Шибаев
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Рубцовск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1996 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Динамо (Барнаул) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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