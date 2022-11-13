Якуб Кивиор - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Кивиор
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тыхы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Кивиор
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тыхы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|17
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|1' -65'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|49'
|13.11.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|08.11.2022
|1' -57'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|43'
|05.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|62'
|16.10.2022
|1' -73'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|09.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|17.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|04.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|14.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)