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    Якуб Кивиор - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Кивиор
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Тыхы
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 2000 (23 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 17 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 1' -65' Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    49'
    13.11.2022 1' -90' Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    08.11.2022 1' -57' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    43'
    05.11.2022 1' -90' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    30.10.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 1:0 Специя (Ла Специя)
    62'
    16.10.2022 1' -73' Специя (Ла Специя) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    09.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 1' -90' Лацио (Рим) 4:0 Специя (Ла Специя)
    17.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Специя (Ла Специя)
    04.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    31.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    27.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Специя (Ла Специя)
    14.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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