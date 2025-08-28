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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Эмер Беяз
Статистика
€ 400 тыс
Эмер Беяз - статистика
Истанбул Башакшехир
29 августа 2003 (23), Стамбул
#17 | Полузащитник
171 см
Турция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
3 : 1
28.08.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 2
21.08.2025
Университатя
1' - 46'
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
1' - 66'
54'
Лига конференций, 3 раунд
Викинг
1 : 3
07.08.2025
Истанбул Башакшехир
78' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
4 : 0
31.07.2025
Черно Море
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Черно Море
0 : 1
24.07.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
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