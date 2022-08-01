Эмер Беяз - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Эмер
|Фамилия
|Беяз
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Эмер
|Фамилия
|Беяз
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2022
|70' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|0:4
|Айнтрахт (Франкфурт)