Хауме Грау - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Хауме
|Фамилия
|Грау
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Хауме
|Фамилия
|Грау
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.01.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|29.11.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2021
|88' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)