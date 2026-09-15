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Шанхай Порт
Хауме Грау
Статистика
€ 700 тыс
Хауме Грау - статистика
Шанхай Порт
5 мая 1997 (29)
#16 | Полузащитник
184 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 90'
86'
45'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
17
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
81' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
80' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 56'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
1' - 57'
50'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
1' - 80'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 60'
49'
60'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
1' - 88'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
1' - 66'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 0
25.10.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
1' - 90'
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