|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:0
|Барнсли (Барнсли)
|30.04.2022
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Престон (Престон)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|25.01.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Барнсли (Барнсли)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)