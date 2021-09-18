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    Jason Sraha - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Jason Sraha
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:0 Барнсли (Барнсли)
    30.04.2022 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:3 Престон (Престон)
    29.01.2022 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    25.01.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Барнсли (Барнсли)
    22.01.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    18.09.2021 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
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