Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Патрик Остерхаге - статистика

Фрайбург
1 февраля 2000 (26), Геттинген
#6 | Полузащитник
186 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
20
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 27 тур
Санкт-Паули
1 : 2
22.03.2026
Фрайбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
0 : 1
15.03.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
3 : 3
07.03.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.03.2026
Фрайбург
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
22.02.2026
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
14.02.2026
Фрайбург
1' - 90'
55'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
07.02.2026
Вердер
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 0
01.02.2026
Фрайбург
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2 : 1
25.01.2026
Кельн
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2 : 2
18.01.2026
Фрайбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
2 : 1
10.01.2026
Гамбург
65' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
3 : 4
20.12.2025
Фрайбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 1
14.12.2025
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
2 : 1
06.12.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
80' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
6 : 2
22.11.2025
Фрайбург
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
0 : 0
05.10.2025
Фрайбург
1' - 90'
54'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 1
28.09.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 3
20.09.2025
Фрайбург
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
1' - 86'
84'
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
1
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+