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    Янник Джало - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Янник
    Фамилия Джало
    Состав Без клуба
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1986 (36 лет)
    Рост 171
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2015 68' -90' Химки (Химки) 1:0 Мордовия (Саранск)
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