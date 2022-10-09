Агуибу Камара - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Агуибу
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 2001 (21 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Агуибу
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|6
|0
|0
|0
|0
|Атромитос
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|АЕК (Афины)
|04.03.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|90'
|26.02.2023
|1' -69'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|23'
|20.02.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|12.02.2023
|58' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|13.11.2022
|89' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|1' -65'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|62' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|18.09.2022
|71' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)