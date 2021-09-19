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    Кристо Ромеро - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Кристо
    Фамилия Ромеро
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 2000 (22 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    26.09.2021 74' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Эльче (Эльче)
    23.09.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.09.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Севилья (Севилья)
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