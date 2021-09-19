Кристо Ромеро - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Кристо
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Кристо
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.09.2021
|74' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Севилья (Севилья)