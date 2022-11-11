Энрике - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|28.02.2023
|46' - 90'
|Лион
|2:1
|Гренобль
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:3
|Лион (Лион)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|03.09.2022
|70' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|72' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)