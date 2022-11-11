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    Энрике - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Энрике
    Фамилия Силва
    Команда Лион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    28.02.2023 46' - 90' Лион 2:1 Гренобль Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 Был в запасе Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 Был в запасе Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    25.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:3 Лион (Лион)
    17.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    12.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    04.02.2023 Был в запасе Труа (Труа) 1:3 Лион (Лион)
    01.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
    29.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    11.11.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    06.11.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.10.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    16.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    07.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    02.10.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    18.09.2022 Был в запасе Лион (Лион) 0:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2022 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    07.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    03.09.2022 70' -90' Лион (Лион) 5:0 Анжер (Анжер)
    31.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    28.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    19.08.2022 72' -90' Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
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