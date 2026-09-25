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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
Арал Симсир
Статистика
€ 10 млн
Арал Симсир - статистика
Трабзонспор
19 июня 2002 (24)
#58 | Нападающий
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
89' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 69'
58'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 63'
5'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
34' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Турция. Суперлига 2026/2027
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Норвегия. Элитсериен 2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.08.2026
Трабзонспор
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
0 : 1
20.08.2026
Ференцварош
46' - 90'
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