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    Арал Симсир - статистика

    #58 | Нападающий
    Имя Арал
    Фамилия Симсир
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 62' - 90' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 80' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    23.02.2023 Был в запасе Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    20.02.2023 1' - 46' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    16.02.2023 86' - 90' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 62' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    27.02.2023 80' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    20.02.2023 1' -46' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
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