Арал Симсир - статистика
#58 | Нападающий
|Имя
|Арал
|Фамилия
|Симсир
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Арал
|Фамилия
|Симсир
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|62' - 90'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|27.02.2023
|80' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|1' - 46'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|16.02.2023
|86' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|62' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.02.2023
|80' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|20.02.2023
|1' -46'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)