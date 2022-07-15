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    Виктор Линд - статистика

    #53 | Нападающий
    Имя Виктор
    Фамилия Линд
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.08.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    12.08.2022 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    29.07.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    22.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    15.07.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
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