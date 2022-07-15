Виктор Линд - статистика
#53 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Линд
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Линд
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|29.07.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|22.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)