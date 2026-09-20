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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Эрнест Поку
Статистика
€ 25 млн
Эрнест Поку - статистика
Бешикташ
28 января 2004 (22), Амстердам
#17 | Нападающий
172 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 46'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
71' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
84' - 90'
86'
Статистика по турнирам
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Турция. Суперлига 2026/2027
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
71' - 90'
81'
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